L’albero di Natale di Piazza Garibaldi donato al Comune di Cavalese

Parmatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno il Comune di Cavalese (Trento) donerà alla città di Parma l’albero di Natale che verrà collocato in Piazza Garibaldi. L’accensione dell’albero, prevista per l’8 dicembre, rappresenta ormai un appuntamento tradizionale e molto atteso, che segna ufficialmente l’inizio delle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

