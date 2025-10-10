L’Agenzia delle Entrate fa paura | 12 mila lettere in arrivo nelle case degli italiani

Temporeale.info | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono pronte per essere inviate 12.000 comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ecco chi le riceverà e cosa contengono  Dopo la tregua estiva con la sospensione degli invii delle comunicazioni ai contribuenti stabilita per legge dal 1 al 31 agosto, i controlli dell’Agenzia delle Entrate sono ripresi come da prassi e a breve avranno un’accelerazione. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

Immagine generica

In questa notizia si parla di: agenzia - entrate

Lavoro, l'Agenzia delle Entrate cerca personale: oltre 150 i posti disponibili in Piemonte

Dichiarazione dei redditi 2025, il call center dell'Agenzia delle Entrate risponde anche di sabato

UFFICIALE – AGENZIA DELLE ENTRATE, via alla PRESCRIZIONE TOTALE: non si pagano più queste tasse I Annullamento da fine Luglio, ecco quanti soldi risparmi

Cerca Video su questo argomento: L8217agenzia Entrate Fa Paura