L' affondo di Trump sulla Cina | Atti ostili sono pronto ad aumentare i dazi

Today.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una minaccia nei confronti di Pechino. Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti stanno valutando un "enorme incremento" dei dazi imposti sui prodotti cinesi. Il motivo? I nuovi controlli imposti dalla superpotenza asiatica sulle esportazioni di prodotti legati alle terre rare."La Cina sta. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: affondo - trump

affondo trump cina attiTrump accusa la Cina di “atti ostili”: “Sto valutando un massiccio aumento dei dazi” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump accusa la Cina di “atti ostili”: “Sto valutando un massiccio aumento dei dazi” ... Segnala tg24.sky.it

affondo trump cina attiTrump: 'Cina ostile, valuto un massiccio aumento dei dazi' - Wall Street gira in calo con Donald Trump che minaccia un aumento significativo dei dazi contro la Cina. ansa.it scrive

