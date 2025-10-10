L' aeroporto di Perugia vola | +20% di passeggeri a settembre è record storico

Perugiatoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’aeroporto internazionale dell’Umbria – Perugia “San Francesco d’Assisi” cresce ancora e con un +20% registra il più alto traffico di passeggeri nel mese di settembre: sono stati 74.757 i passeggeri transitati presso lo scalo, con una crescita del +20% rispetto ai 62.532 registrati nello stesso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: aeroporto - perugia

L’aeroporto di Perugia: un importante punto di riferimento per la mobilità regionale e il turismo umbro

Aeroporto di Perugia, Ryanair: "Pronti a portare 800mila passeggeri all'anno se togliete la tassa municipale e abbassate i costi"

Aeroporto di Perugia: a luglio record di passeggeri, ora scatta la ristrutturazione da 5 milioni di euro

aeroporto perugia vola 20Vola anche l’aeroporto: un settembre mai visto - E con il turismo, "vola" anche lo scalo aeroportuale dell’Umbria. Secondo msn.com

Sorpresa, l'aeroporto Sanzio continua a crescere: Perugia insegue, Pescara vola - Ora il 2025 ci riprova ed i dati dei primi quattro mesi invitano ad un timido ottimismo. Lo riporta corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Aeroporto Perugia Vola 20