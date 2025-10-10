L' aeroporto di Perugia vola | +20% di passeggeri a settembre è record storico
L’aeroporto internazionale dell’Umbria – Perugia “San Francesco d’Assisi” cresce ancora e con un +20% registra il più alto traffico di passeggeri nel mese di settembre: sono stati 74.757 i passeggeri transitati presso lo scalo, con una crescita del +20% rispetto ai 62.532 registrati nello stesso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
