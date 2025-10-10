Lady Gaga nel cast del film Il Diavolo Veste Prada 2!
La star della musica è stata impegnata a Milano in alcuni ciak dell'atteso sequel con protagoniste Meryl Streep e Anne Hathaway. Nel cast dell'atteso Il Diavolo Veste Prada 2, sequel dell'amata commedia con Meryl Streep e Anne Hathaway, ci sarà anche Lady Gaga. La star della musica, che ha avuto già varie esperienze come attrice, è infatti stata coinvolta nel progetto e ha girato alcune scene durante una pausa del suo Mayhem Ball Tour. Il coinvolgimento della popstar Le riprese del sequel del cult Il diavolo veste Prada sono in corso a Milano e Lady Gaga è stata avvistata sul set in Italia dopo aver concluso i quattro concerti sold out che si sono svolti sul palco dell'O2 arena di Londra. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
In questa notizia si parla di: lady - gaga
Rihanna, Olivia Rodrigo e Lady Gaga: strategie di marketing oltre il palcoscenico
Lady Gaga in Wednesday stagione 2: perché il cameo è stato perfetto
Lady Gaga, piccolo incidente sul palco di Las Vegas
Piercesare Fagioli - “Die with a smile" di Bruno Mars e Lady Gaga - Bootcamp X Factor 2025 - facebook.com Vai su Facebook
#LadyGaga è stata avvistata a #Milano, per girare le riprese de “Il diavolo veste Prada 2”. Misure di sicurezza strettissime: cellulari vietati e accordi di riservatezza per le 2 mila comparse. Inconfondibile il suo look. Ci svela i particolari @fedemello - X Vai su X
Lady Gaga a Milano per Il Diavolo veste Prada 2: la popstar nel cast del film (nella parte di se stessa) - Lady Gaga ne Il Diavolo veste Prada 2: la popstar avvistata a Brera per le riprese del sequel più atteso del 2026 ... Secondo vogue.it
Il Diavolo veste Prada 2, Lady Gaga arriva a Milano per le riprese - La popstar si trova ora sul set, blindatissimo, a Milano. Si legge su tg24.sky.it