Lady Gaga nel cast del film Il Diavolo Veste Prada 2!

La star della musica è stata impegnata a Milano in alcuni ciak dell'atteso sequel con protagoniste Meryl Streep e Anne Hathaway. Nel cast dell'atteso Il Diavolo Veste Prada 2, sequel dell'amata commedia con Meryl Streep e Anne Hathaway, ci sarà anche Lady Gaga. La star della musica, che ha avuto già varie esperienze come attrice, è infatti stata coinvolta nel progetto e ha girato alcune scene durante una pausa del suo Mayhem Ball Tour. Il coinvolgimento della popstar Le riprese del sequel del cult Il diavolo veste Prada sono in corso a Milano e Lady Gaga è stata avvistata sul set in Italia dopo aver concluso i quattro concerti sold out che si sono svolti sul palco dell'O2 arena di Londra. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

