Lady Gaga è sul set de Il Diavolo Veste Prada 2?
Sono giorni di riprese milanesi per il più atteso dei sequel. E ora, trovandosi a Milano in occasione del suo concerto previsto per il prossimo weekend, niente ci vieta di pensare che Lady Gaga potrebbe essere ne Il Diavolo Veste Prada 2. Uno dei camei più attesi è, infatti, quello dell’iconica stilista Donatella Versace. E sappiamo bene come le due figure, la cantante e la designer, siano fortemente legate da un’amicizia e collaborazione che va avanti ormai da anni. Insomma, il quadrilatero della moda è in pieno fermento: finita la Fashion Week, si passa alle riprese del film con l’iconico cast al seguito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: lady - gaga
Rihanna, Olivia Rodrigo e Lady Gaga: strategie di marketing oltre il palcoscenico
Lady Gaga in Wednesday stagione 2: perché il cameo è stato perfetto
Lady Gaga, piccolo incidente sul palco di Las Vegas
X Factor Italia. . Piercesare Fagioli - “Die with a smile" di Bruno Mars e Lady Gaga - Bootcamp X Factor 2025 E niente, abbiamo sbloccato la colonna sonora della serata #XF2025 è il giovedì su @Sky e NOW - facebook.com Vai su Facebook
Joker 2, Lady Gaga sul set non è mai uscita dal personaggio: "Era in modalità Harley 24 ore al giorno" - Il regista Todd Philips ha ricordato il tempo trascorso sul set di Joker: Folie à Deux con Joaquin Phoenix e Lady Gaga. Riporta comingsoon.it
Lady Gaga Harley Quinn in “Joker: Folie à Deux”: prime foto dal set - Tanta era l’attesa di vedere Lady Gaga nei panni di Harley Quinn, l’amante di Joker protagonista di diversi episodi della serie di Batman. Riporta dilei.it