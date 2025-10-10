Sono giorni di riprese milanesi per il più atteso dei sequel. E ora, trovandosi a Milano in occasione del suo concerto previsto per il prossimo weekend, niente ci vieta di pensare che Lady Gaga potrebbe essere ne Il Diavolo Veste Prada 2. Uno dei camei più attesi è, infatti, quello dell’iconica stilista Donatella Versace. E sappiamo bene come le due figure, la cantante e la designer, siano fortemente legate da un’amicizia e collaborazione che va avanti ormai da anni. Insomma, il quadrilatero della moda è in pieno fermento: finita la Fashion Week, si passa alle riprese del film con l’iconico cast al seguito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Lady Gaga è sul set de Il Diavolo Veste Prada 2?