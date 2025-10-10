Lady Gaga apparirà ne Il diavolo veste Prada 2

Lady Gaga, vincitrice di Oscar e Grammy apparirà nel prossimo sequel de “Il diavolo veste Prada”, inserendo un’apparizione nel film durante il suo Mayhem Ball Tour. Dopo aver concluso quattro serate sold-out all’O2 Arena di Londra, Gaga è stata avvistata dai fan a Milano, dove si stanno girando le riprese del sequel della commedia del 2006 con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. “ Il diavolo veste Prada 2 ” segna la prima apparizione sul grande schermo della poliedrica superstar dai tempi di “Joker: Folie à Deux”. All’inizio di quest’anno, Gaga è apparsa in un cameo nella serie Netflix “Wednesday”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

