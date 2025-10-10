Lady Gaga apparirà in Il Diavolo Veste Prada 2
Lady Gaga ha messo a segno un altro colpo da maestra! La vincitrice di Oscar e Grammy apparirà nel prossimo Il Diavolo Veste Prada 2, inserendo un’apparizione nel fashion film durante il suo Mayhem Ball Tour. Dopo aver concluso quattro serate sold-out all’O2 Arena di Londra, Gaga è stata avvistata dai fan a Milano, dove si sta girando il sequel della commedia di successo del 2006 con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Il Diavolo Veste Prada 2 segna la prima apparizione sul grande schermo della poliedrica superstar dai tempi di Joker: Folie à Deux. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
