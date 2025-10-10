Lady Gaga a Milano per le riprese de Il Diavolo veste Prada 2? La popstar avvistata tra i vicoli di Brera

Milano, 10 ottobre 2025 – È lei o non è lei? Lady Gaga sarebbe stata avvistata tra i vicoli di Brera a Milano. La famosissima popstar sarebbe apparsa, a sorpresa, nei pressi della Pinacoteca durante le riprese blindatissime de 'Il Diavolo veste Prada 2', sequel del film di culto del 2006 con Meryl Streep e Anne Hathaway. Milano, casting record per Il Diavolo veste Prada 2: lunga coda di aspiranti comparse. Le prossime date Lady Gaga sarebbe stata intercettata da fan e curiosi appostati tra le vetrine di Cos, il negozio affacciato sull'ingresso della Pinacoteca, e lungo via Fiori Oscuri, la strada che costeggia il complesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it