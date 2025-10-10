Lady Gaga a Milano per le riprese de Il Diavolo veste Prada 2? La popstar avvistata tra i vicoli di Brera
Milano, 10 ottobre 2025 – È lei o non è lei? Lady Gaga sarebbe stata avvistata tra i vicoli di Brera a Milano. La famosissima popstar sarebbe apparsa, a sorpresa, nei pressi della Pinacoteca durante le riprese blindatissime de 'Il Diavolo veste Prada 2', sequel del film di culto del 2006 con Meryl Streep e Anne Hathaway. Milano, casting record per Il Diavolo veste Prada 2: lunga coda di aspiranti comparse. Le prossime date Lady Gaga sarebbe stata intercettata da fan e curiosi appostati tra le vetrine di Cos, il negozio affacciato sull'ingresso della Pinacoteca, e lungo via Fiori Oscuri, la strada che costeggia il complesso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: lady - gaga
Rihanna, Olivia Rodrigo e Lady Gaga: strategie di marketing oltre il palcoscenico
Lady Gaga in Wednesday stagione 2: perché il cameo è stato perfetto
Lady Gaga, piccolo incidente sul palco di Las Vegas
Lady Gaga a Milano per le riprese del Diavolo veste Prada 2: la star diventa la regina di Brera https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/10/10/news/lady_gaga_milano_diavolo_veste_prada_brera_foto-424903022/?ref=twhl… - X Vai su X
X Factor Italia. . Piercesare Fagioli - “Die with a smile" di Bruno Mars e Lady Gaga - Bootcamp X Factor 2025 E niente, abbiamo sbloccato la colonna sonora della serata #XF2025 è il giovedì su @Sky e NOW - facebook.com Vai su Facebook
Lady Gaga a Milano per le riprese de Il Diavolo veste Prada 2? La popstar avvistata tra i vicoli di Brera - L’attrice e cantante potrebbe aver preso parte al set del sequel del film culto del 2006 con Meryl Streep e Anne Hathaway, ma non ci sono conferme. msn.com scrive
Lady Gaga, delirio a Milano per la presenza (a sorpresa) sul set de “Il Diavolo veste Prada 2”: ecco dove vederla - Lady Gaga a Milano, a sorpresa e in gran segreto: tra i vicoli di Brera è scattata la caccia alla star. Segnala msn.com