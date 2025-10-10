Ladri nella villetta | svuotata la cassaforte via con armi e computer
RIVOLTA D’ADDA (Cremona) Ladri in azione nella tarda mattinata di ieri in via Colombo a Rivolta d’Adda dove i malviventi hanno preso di mira una villetta approfittando dell’assenza del proprietario, che ci abita da solo e che in questi giorni si trova fuori paese. La villa è situata davanti al capannone della ditta Scaramuzza e proprio il titolare e i suoi operai della nota attività di soccorso stradale stati i primi ad accorgersi del fatto. "Stavamo pulendo l’area esterna al nostro capannone – racconta Ivan Scaramuzza - quando abbiamo sentito suonare l’allarme della casa del nostro dirimpettaio e quindi abbiamo chiamato al telefono suo figlio, che non abita in quella casa". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
