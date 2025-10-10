laboratori di clara per insegnare la raccolta differenziata

Riparte Pianeta Clara, il progetto di educazione ambientale promosso da Clara, che quest’anno celebra il suo decimo anniversario e inaugura una nuova edizione con un’offerta didattica rinnovata e sempre più connessa alle sfide ambientali del presente. Nato nel 2016 come evoluzione dello storico progetto "Quadrifoglio", Pianeta Clara coinvolge ogni anno migliaia di studenti e centinaia di insegnanti, diventando un appuntamento consolidato per diffondere conoscenze e comportamenti responsabili su raccolta differenziata, risparmio delle risorse ed economia circolare. Il catalogo 20252026 propone tredici attività differenziate per età e grado scolastico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

