La ’Wule Symphony Orchestra’ | sul palco Placido Domingo

Quotidiano.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Placido Domingo sul palco del Conservatorio domenica alle 20.30 con la più grande compagnia musicale di monaci Chan del mondo, la Wule Symphony Orchestra, diretta dal maestro Shi Wule. L’evento è organizzato dal critico musicale e mediatore culturale tra Italia e Cina Sean White. Il sostegno ricevuto permetterà di dare vita a un nuovo centro di meditazione in Italia. Un luogo pensato per diffondere armonia e serenità, e per ospitare artisti di rilievo che, attraverso la musica e il dialogo, contribuiranno a questa missione di pace. Lo spettacolo è un viaggio spirituale che fonde musica, danza e meditazione Zen. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

la 8217wule symphony orchestra8217 sul palco placido domingo

© Quotidiano.net - La ’Wule Symphony. Orchestra’: sul palco. Placido Domingo

In questa notizia si parla di: wule - symphony

Cerca Video su questo argomento: 8217wule Symphony Orchestra8217 Palco