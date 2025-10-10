Placido Domingo sul palco del Conservatorio domenica alle 20.30 con la più grande compagnia musicale di monaci Chan del mondo, la Wule Symphony Orchestra, diretta dal maestro Shi Wule. L’evento è organizzato dal critico musicale e mediatore culturale tra Italia e Cina Sean White. Il sostegno ricevuto permetterà di dare vita a un nuovo centro di meditazione in Italia. Un luogo pensato per diffondere armonia e serenità, e per ospitare artisti di rilievo che, attraverso la musica e il dialogo, contribuiranno a questa missione di pace. Lo spettacolo è un viaggio spirituale che fonde musica, danza e meditazione Zen. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La ’Wule Symphony. Orchestra’: sul palco. Placido Domingo