La ’Wule Symphony Orchestra’ | sul palco Placido Domingo
Placido Domingo sul palco del Conservatorio domenica alle 20.30 con la più grande compagnia musicale di monaci Chan del mondo, la Wule Symphony Orchestra, diretta dal maestro Shi Wule. L’evento è organizzato dal critico musicale e mediatore culturale tra Italia e Cina Sean White. Il sostegno ricevuto permetterà di dare vita a un nuovo centro di meditazione in Italia. Un luogo pensato per diffondere armonia e serenità, e per ospitare artisti di rilievo che, attraverso la musica e il dialogo, contribuiranno a questa missione di pace. Lo spettacolo è un viaggio spirituale che fonde musica, danza e meditazione Zen. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Al Conservatorio "Giuseppe Verdi", Milano, il 12 ottobre, ore 20.30, si terrà il concerto della più grande compagnia musicale di monaci Chan del mondo, la WULE SYMPHONY ORCHESTRA, diretta dal Maestro SHI WULE. Uno spettacolo unico nel suo genere