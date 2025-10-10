La Voce di Hind Rajab La Striscia di Gaza in sala
La Voce di Hind Rajab è il film diretto da Kaouther Ben Hania. La vicenda rappresentata si svolge il 29 gennaio 2024. Nella Striscia di Gaza, devastata dall’invasione israeliana, una chiamata d’emergenza raggiunge i volontari della Mezzaluna Rossa. Dall’altra parte della linea, la voce tremante di una bambina palestinese. È Hind Rajab, ha 6 anni ed è intrappolata in un’auto colpita dal fuoco in mezzo a una zona di combattimento. I soccorritori cercano disperatamente di mantenerla in linea, rassicurandola per guadagnare tempo. Mentre fuori si combatte, i soccorsi fanno di tutto per inviare un’ambulanza, cercando di localizzarla tra le strade devastate di Gaza City. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: voce - hind
Voce di hind rajab emoziona venezia 82 con la storia di 10.000 bambini uccisi
Brad Pitt e Joaquin Phoenix sostengono The Voice of Hind Rajab: "Il cinema deve dar voce alle vittime di Gaza"
Festival di Venezia: alla fine entra Gaza, grazie alla voce straziante di Hind
La voce di Hind Rajab di Kaouther Ben Hania sta continuando la sua missione di portare il più possibile la voce di quella bimba di 6 anni uccisa dall'Idf nel gennaio del 2024. Hind Rajab ci teniamo a ribadirlo è anche la voce di quei 70.000 palestinesi morti in - facebook.com Vai su Facebook
Le protagoniste di “La voce di Hind Rajab”, Saja Kilani e Clara Khoury, in Italia per il tour nelle sale del film. - X Vai su X
La voce di Hind Rajab - La voce di Hind Rajab (The Voice of Hind Rajab) - Scrive mymovies.it
“LA VOCE DI HIND RAJAB” AL CINEMA NUOVO AQUILONE - LECCO – Arriva in prima visione al Nuovo Aquilone “La voce di Hind Rajab”, vincitore del Leone d’argento – Gran premio della giuria a Venezia, un film che mette al centro la registrazione della voce d ... Secondo lecconews.news