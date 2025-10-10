La Voce di Hind Rajab La Striscia di Gaza in sala

Gbt-magazine.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Voce di Hind Rajab è il film diretto da Kaouther Ben Hania. La vicenda rappresentata si svolge il 29 gennaio 2024. Nella Striscia di Gaza, devastata dall’invasione israeliana, una chiamata d’emergenza raggiunge i volontari della Mezzaluna Rossa. Dall’altra parte della linea, la voce tremante di una bambina palestinese. È  Hind Rajab, ha 6 anni ed è intrappolata in un’auto colpita dal fuoco in mezzo a una zona di combattimento. I soccorritori cercano disperatamente di mantenerla in linea, rassicurandola per guadagnare tempo. Mentre fuori si combatte, i soccorsi fanno di tutto per inviare un’ambulanza, cercando di localizzarla tra le strade devastate di Gaza City. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

la voce di hind rajab la striscia di gaza in sala

© Gbt-magazine.com - La Voce di Hind Rajab. La Striscia di Gaza in sala

In questa notizia si parla di: voce - hind

Voce di hind rajab emoziona venezia 82 con la storia di 10.000 bambini uccisi

Brad Pitt e Joaquin Phoenix sostengono The Voice of Hind Rajab: "Il cinema deve dar voce alle vittime di Gaza"

Festival di Venezia: alla fine entra Gaza, grazie alla voce straziante di Hind

voce hind rajab strisciaLa voce di Hind Rajab - La voce di Hind Rajab (The Voice of Hind Rajab) - Scrive mymovies.it

“LA VOCE DI HIND RAJAB” AL CINEMA NUOVO AQUILONE - LECCO – Arriva in prima visione al Nuovo Aquilone “La voce di Hind Rajab”, vincitore del Leone d’argento – Gran premio della giuria a Venezia, un film che mette al centro la registrazione della voce d ... Secondo lecconews.news

Cerca Video su questo argomento: Voce Hind Rajab Striscia