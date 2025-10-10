La voce del carabiniere di Torino a una ragazzina in un momento difficile | Sei molto molto in gamba fatti aiutare
Nei giorni scorsi, a inizio ottobre 2025, alla centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di Torino è giunta la chiamata di una giovane adolescente in un momento di fragilità emotiva. L’operatore in turno, compresa immediatamente la situazione è riuscito a instaurare un dialogo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
