La voce del carabiniere di Torino a una ragazzina in un momento difficile | Sei molto molto in gamba fatti aiutare

Torinotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, a inizio ottobre 2025, alla centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di Torino è giunta la chiamata di una giovane adolescente in un momento di fragilità emotiva. L’operatore in turno, compresa immediatamente la situazione è riuscito a instaurare un dialogo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

