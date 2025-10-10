La vita istruzioni possibili per l’uso | Nan Goldin filmmaker

Milano, 10 ott. (askanews) – Nan Goldin è un’artista che ha in sé la forza, spesso complessa e dolorosa, di essere un simbolo di ciò che definisce il contemporaneo, di che cosa significa vivere ogni aspetto del proprio lavoro con intensità totalizzante. La sua ricerca ha segnato il modo in cui pensiamo oggi l’arte, ma anche le relazioni umane più profonde. Pirelli Hangar Bicocca le dedica a Milano una mostra che per la prima volta indaga tutta la sua produzione di video e slideshow. “Da sempre – ha detto a askanews Lucia Aspesi, che ha curato la mostra insieme a Roberta Tenconi – la vita è l’essenza principale che ispira Nan e che si ritrova in tutte le sue immagini è stata diciamo il thread che l’ha guidata e l’ha fondamentalmente anche fatta crescere come artista, come filmmaker. 🔗 Leggi su Ildenaro.it