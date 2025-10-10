La Valpolicella brinda a Napoli | rossi in scena a Palazzo Petrucci

Il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella approda a Napoli con “Napoli in Rosso Amarone”, appuntamento gratuito il 14 ottobre a Palazzo Petrucci dalle 17 alle 23. L’obiettivo è coinvolgere enoappassionati e ristorazione in un incontro diretto con Amarone, Ripasso, Valpolicella e Recioto, tra degustazioni e una masterclass dedicata al territorio. Una tappa strategica . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

la valpolicella brinda a napoli rossi in scena a palazzo petrucci

