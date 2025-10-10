La Valpolicella brinda a Napoli | rossi in scena a Palazzo Petrucci
Il Consorzio per la Tutela dei Vini Valpolicella approda a Napoli con “Napoli in Rosso Amarone”, appuntamento gratuito il 14 ottobre a Palazzo Petrucci dalle 17 alle 23. L’obiettivo è coinvolgere enoappassionati e ristorazione in un incontro diretto con Amarone, Ripasso, Valpolicella e Recioto, tra degustazioni e una masterclass dedicata al territorio. Una tappa strategica . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Con la Valpolicella Napoli brinda in Rosso Amarone: Dalle colline vitate della Valpolicella al mare, da Verona a Napoli. Il amplia il raggio di azione del suo progetto di promozione itinerante in Italia e approda, per la… http://dlvr.it/TNSlMK #vino #vinoitaliano # - X Vai su X
«Napoli in Rosso Amarone», il debutto campano dei vini della Valpolicella - Il Consorzio di tutela vini Valpolicella punta a conquistare winelover e operatori con “Napoli in Rosso Amarone”, l’evento gratuito alla scoperta dei grandi Rossi ... Da ilmattino.it
L’Amarone sposa il brand Napoli - Debutto campano per il Consorzio di tutela vini Valpolicella che punta a conquistare winelover e operatori con “Napoli in Rosso Amarone”, l’evento gratuito ... Lo riporta napolivillage.com