Quali strategie industriali mettere in campo per affrontare la transizione energetica? Che ruolo possono giocare le nuove tecnologie in questo processo di trasformazione? L’intelligenza artificiale può contribuire alla difesa dell’ambiente? Come va gestita? E in che modo saranno ridefinite, di conseguenza, le competenze richieste nel mondo del lavoro? Sono alcune delle grandi questioni di cui si è discusso lo scorso 17 settembre, nello storico spazio del Gazometro di Roma Ostiense, in occasione dell’evento “Eni for a Just Transition”, una giornata di riflessione e confronto organizzata da Eni e che ha coinvolto nel dialogo università, centri di ricerca, aziende, istituzioni e associazioni. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La transizione ci riguarda tutti