La tragedia di Eva Grimaldi che nessuno sapeva | è rimasta con un solo seno ha rischiato la morte

Dietro al sorriso sempre presente e all’immagine di forza che ha costruito negli anni, Eva Grimaldi ha nascosto a lungo un dramma personale che pochi conoscevano. Ospite del programma La Volta Buona, l’attrice ha scelto di rompere il silenzio e raccontare per la prima volta la terribile esperienza vissuta a causa di un intervento chirurgico al seno finito male. Una vicenda che l’ha segnata profondamente e che ha rischiato di costarle la vita, oltre che la serenità. « Ho rischiato di morire », ha confessato con voce ferma, ma visibilmente provata. Eva Grimaldi racconta la tragedia sfiorata: ecco cosa le è successo. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - La tragedia di Eva Grimaldi che nessuno sapeva: è rimasta con un solo seno, ha rischiato la morte

