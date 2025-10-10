La Terra come telescopio | l’arco radio più nitido pesa l’invisibile

Un arco sottilissimo inciso nel cielo radio, osservato con una chiarezza mai raggiunta prima, racconta una storia potente: la gravità piega la luce e rivela ciò che non emette. Una collaborazione globale – in cui spicca la parabola di INAF a Medicina – ha spinto più in là i confini dell’osservazione, aprendo varchi nella comprensione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - La Terra come telescopio: l’arco radio più nitido pesa l’invisibile

In questa notizia si parla di: terra - telescopio

Cosa ha visto il telescopio James Webb su Trappist-1e, il pianeta più simile alla Terra mai scoperto

È l'ora del quiz con @ESA_Webb . Il telescopio spaziale Webb ha esaminato il sistema TRAPPIST-1 che contiene sette mondi delle stesse dimensioni della Terra che orbitano una nana rossa. - X Vai su X

Lo Space Shuttle Atlantis 'sul Sole' Ecco lo Space Shuttle Atlantis fotografato il 12 maggio 2009 mentre si trovava prospetticamente davanti al Sole ripreso dalla Terra. L'Atlantis era diretto verso il Telescopio Spaziale Hubble (la missione prevedeva la sostituzi - facebook.com Vai su Facebook

Terra amara, anticipazioni turche: Fekeli e Fikret scoprono dalla radio che Mujgan è morta - Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara rivelano che ci sarà spazio per la drammatica morte di Mujgan. it.blastingnews.com scrive