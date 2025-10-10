La termografia attiva sui Papiri di Ercolano svela nuovi indizi su Zenone

(Adnkronos) – Una svolta nell'indagine storico-filosofica è stata raggiunta grazie a una recente analisi sui papiri carbonizzati di Ercolano, conservati presso la Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III" di Napoli. La ricerca, pubblicata su Scientific Reports (Springer Nature) e condotta da studiosi dell'Università di Pisa e del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ha svelato testimonianze inedite . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: termografia - attiva

! Grazie alla termografia attiva svelati testi inediti del fondatore dello Stoicismo. Emergono anche nuovi dettagli sui filosofi antichi. Una scoper - facebook.com Vai su Facebook

La termografia attiva sui Papiri di Ercolano svela nuovi indizi su Zenone - Grazie a una ricerca congiunta tra Università di Pisa e CNR, tecnologie di imaging non invasive hanno permesso di leggere brani inediti che gettano nuova luce sul fondatore dello Stoicismo e sulla nat ... adnkronos.com scrive

Zenone di Cizio, il filosofo riscoperto nei papiri di Ercolano - Grazie a nuove tecniche di imaging applicate ai papiri carbonizzati di Ercolano, gli studiosi hanno scoperto inediti dettagli sulla vita di Zenone di Cizio, fondatore dello Stoicismo. Scrive globalist.it