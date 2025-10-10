La telenovela del ponte di Caiazzano | interrogazione in Regione del consigliere Pellegrino

La telenovela del ponte sul Tanagro, del ponte Caiazzano non sembra avere una fine. Con gravi disagi e danni per residenti e automobilista. Sul caso è nuovamente intervenuto il consigliere regionale Tommaso Pellegrino con una interrogazione in Regione.L'interrogazione“Da quattro anni il ponte sul. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

