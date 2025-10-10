La sua scrivania qui al tg resterà la sua Aveva 77 anni ma sembrava un ragazzo in 15 anni non è mai venuto a chiedermi nulla | Enrico Mentana ricorda Paolo Sottocorona

Enrico Mentana ha ricordato con affetto Paolo Sottocorona, meteorologo e volto storico della tv, scomparso mercoledì 8 ottobre 2025 a 77 anni. In un’intervista al Corriere della Ser a, il direttore del Tg di La7 ha tracciato il profilo professionale e umano del collega: “Aveva 77 anni, ma non li dimostrava. Andava in giro in moto, sembrava un ragazzo. In 15 anni ha lavorato alla sua scrivania, nello stanzone della cronaca del Tg, non è mai venuto a chiedermi nulla. Non è da tutti”. Mentana ha voluto ricordare Sottocorona anche sui social: “Così era Paolo Sottocorona quando lo conobbi quasi quarant’anni fa in Rai. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

