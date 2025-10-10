La strategia della Lombardia per destagionalizzare i flussi turistici

Linkiesta.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valorizzazione delle aree interne, golf e Olimpiadi invernali: sono questi i mantra con cui Regione Lombardia si è presentata a Rimini per il TTG Travel Experience 2025, manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale. Lo stand lombardo – trecentocinquanta metri quadri e trentadue co-espositori – ha proposto infatti un’offerta rinnovata per chi desidera visitare il territorio nei prossimi mesi e anni. La dichiarazione d’apertura di Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, è iniziata con un importante messaggio orientato alla destagionalizzazione e alla scoperta di tutti gli angoli della Lombardia, non solo quelli più popolari sui social media: «Più turismo, tutto l’anno, in tutto il territorio. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

la strategia della lombardia per destagionalizzare i flussi turistici

© Linkiesta.it - La strategia della Lombardia per destagionalizzare i flussi turistici

In questa notizia si parla di: strategia - lombardia

Lombardia, nuova strategia per attrarre investimenti, Fontana e Guidesi presentano piano

Lombardia: 30 eventi meteo estremi nel 2025, CNA chiede una strategia stabile per la sicurezza

Lombardia, nuova strategia regionale - Regione rilancia la propria strategia per attrarre investimenti esteri e lo fa attraverso un rinnovato piano d’azione presentato oggi dal presidente, Attilio Fontana, e dall’assessore regionale allo S ... Da cremonaoggi.it

SVILUPPO & IMPRESE/ La strategia vincente della Lombardia per attrarre investimenti esteri - Fontana e Guidesi presentano la strategia per attrarre investimenti stranieri, in cui la Lombardia è prima in Italia. Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Strategia Lombardia Destagionalizzare Flussi