la strategia della lombardia per destagionalizzare i flussi turistici

Valorizzazione delle aree interne, golf e Olimpiadi invernali: sono questi i mantra con cui Regione Lombardia si è presentata a Rimini per il TTG Travel Experience 2025, manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale. Lo stand lombardo – trecentocinquanta metri quadri e trentadue co-espositori – ha proposto infatti un’offerta rinnovata per chi desidera visitare il territorio nei prossimi mesi e anni. La dichiarazione d’apertura di Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, è iniziata con un importante messaggio orientato alla destagionalizzazione e alla scoperta di tutti gli angoli della Lombardia, non solo quelli più popolari sui social media: «Più turismo, tutto l’anno, in tutto il territorio. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

