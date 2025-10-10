A Reggio Calabria una ragazza è stata arrestata per aver ucciso i due gemellini che aveva appena partorito. Per le autorità lo aveva già fatto nel 2022. Ecco tutta la storia. Stando alle ricostruzioni delle autorità, Sara Genovese vive con i genitori ma è sola in casa, tra le 19 e le 20 e 30 dell’8 luglio 2024. Fa caldo nel quartiere Pellaro di Reggio Calabria, tra mare e collina. Sono trascorsi pochi giorni da quando è stata ricoverata per una forte emorragia al Grande ospedale metropolitano del capoluogo calabro. La storia dell’orrore di Reggio Calabria: uccide due figli neonati e li nasconde nell’armadio. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - La storia dell’orrore di Reggio Calabria: uccide due figli neonati e li nasconde nell’armadio. Il mistero del terzo bimbo