la storia delle figurine panini diventa una serie tv con serena rossi

AGI - L'avventura umana e imprenditoriale della famiglia Panini, creatrice delle storiche figurine che hanno segnato l'infanzia e alimentato la fantasia di intere generazioni: la racconta la serie televisiva diretta da Letizia Lamartire ('Lydia Poet', 'Il divin codino') con Serena Rossi protagonista, le cui riprese sono in corso a Modena, per una durata complessiva di 15 settimane.   Accanto a Serena Rossi, a vestire i panni dei fratelli e le sorelle Panini saranno Simone Liberati, Federico Cesari, Benedetta Cimatti, Luca Di Sessa, Samuele Teneggi, Irene Girotti, Beatrice Lotti, Cosima Centurioni, mentre il ruolo del padre Antonio Panini sarà interpretato da Edoardo Pesce. 🔗 Leggi su Agi.it

