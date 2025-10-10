La storia delle figurine Panini diventa una serie TV con Serena Rossi

AGI - L'avventura umana e imprenditoriale della famiglia Panini, creatrice delle storiche figurine che hanno segnato l'infanzia e alimentato la fantasia di intere generazioni: la racconta la serie televisiva diretta da Letizia Lamartire ('Lydia Poet', 'Il divin codino') con Serena Rossi protagonista, le cui riprese sono in corso a Modena, per una durata complessiva di 15 settimane. Accanto a Serena Rossi, a vestire i panni dei fratelli e le sorelle Panini saranno Simone Liberati, Federico Cesari, Benedetta Cimatti, Luca Di Sessa, Samuele Teneggi, Irene Girotti, Beatrice Lotti, Cosima Centurioni, mentre il ruolo del padre Antonio Panini sarà interpretato da Edoardo Pesce. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - La storia delle figurine Panini diventa una serie TV con Serena Rossi

In questa notizia si parla di: storia - figurine

Dall'album al piccolo schermo: la storia delle figurine Panini diventa una serie tv

Oggi, nel giorno della sua nascita, ricordiamo Franco Cosimo Panini, tra i protagonisti della storia delle figurine nate in città e diventate un simbolo conosciuto in tutto il mondo. Fin da giovane lavorò nell’edicola di corso Duomo, dove la famiglia avviava la prop - facebook.com Vai su Facebook

La storia delle figurine #Panini diventa una serie tv - X Vai su X

Serena Rossi protagonista de La Famiglia Panini: la storia della celebre famiglia e delle figurine - Sarà Serena Rossi la protagonista della nuova serie Rai La Famiglia Panini, che racconterà al pubblico la vita privata e personale di Olga Cuoghi Panini e dei suoi figli. Riporta quilink.it

A Modena il set della serie La famiglia Panini con Serena Rossi - L'avventura umana e imprenditoriale della famiglia Panini, creatrice delle storiche figurine che hanno segnato l'infanzia e alimentato la fantasia di intere generazioni: la racconta la serie televisiv ... Scrive msn.com