La staffetta inaugura la nuova edizione dei ’Libri di Corsa’
Torna Libri di Corsa, ottava edizione, domenica a Villa del Grumello con ingresso gratuito. L’evento, ideato e organizzato da Associazione Villa del Grumello, è un mix di sport, cultura e paesaggio. La giornata inizia alle ore 8.30 con la tradizionale staffetta dei libri di Athletic Team Lario in collaborazione con l’Associazione Sentiero dei Sogni e la partecipazione di numerosi enti, realtà culturali e scuole del territorio. La staffetta dal Grumello vedrà impegnati i runner di ATL lungo tre percorsi, di altura, collina e pianura che connettono le little free library (piccole biblioteche libere) disseminate lungo la Lake Como Poetry Way, il percorso paesaggistico e letterario tra lago e monti ideato dall’Associazione Sentiero dei Sogni di Pietro Berra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
