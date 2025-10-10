La spoltorese Giada Di Muzio è il nuovo coordinatore regionale della Lega Giovani

Ilpescara.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giada Di Muzio, che a dicembre 2024 è stata anche eletta nella prima commissione Pari opportunità del Comune di Spoltore dove risiede, è il nuovo coordinatore regionale della Lega Giovani Abruzzo. “La nomina – commenta il coordinatore regionale e capogruppo regionale Vincenzo D’Incecco -. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

