La spia che venne da Budapest Gli uomini di Orban nel cuore dell’Ue

Bruxelles si prepara a indagare su un caso che, se confermato, rischia di incrinare definitivamente la fiducia politica tra Budapest e il resto dell'Unione. Secondo un'inchiesta congiunta di De Tijd, Direkt36, Der Spiegel e Paper Trail Media, il governo di Viktor Orbán avrebbe dispiegato per anni ufficiali dell'intelligence ungherese all'interno della rappresentanza permanente presso l'Ue, con il compito di raccogliere informazioni riservate e tentare il reclutamento di funzionari comunitari. I fatti hanno portato la Commissione europea ad annunciare l'avvio di una inchiesta interna:"La Commissione prende molto seriamente tali accuse e resta impegnata a proteggere il proprio personale e le proprie reti da attività di spionaggio", ha dichiarato il portavoce Balazs Ujvari.

