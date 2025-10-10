La solidarietà riparte dai motori | una giornata speciale dedicata alla speranza e all’inclusione

Un incendio doloso, lo scorso aprile, ha cercato di spegnere un sogno. Ha devastato uno spazio che, nel cuore di Palermo, era diventato rifugio di crescita, sorrisi e fiducia. Quel luogo, confiscato alla mafia e affidato anni fa all’associazione Sottomarino dal Comune, rappresentava un simbolo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

