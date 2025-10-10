La società leader nel settore dell' eolico Ørsted licenzia il 25% dei dipendenti a causa delle politiche trumpiane
Il colosso danese Ørsted dell'eolico offshore taglia centinaia di posti di lavoro per concentrarsi sull'Europa dopo le pressioni dell'amministrazione statunitense che hanno fatto crollare il titolo ai minimi storici. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: societ - leader
Designer Brands Inc., società statunitense leader nella vendita al dettaglio di calzature attraverso marchi come DSW Designer Shoe Warehouse, ha annunciato le dimissioni di Jared Poff (in foto) dal ruolo di Chief Financial Officer con effetto dal 31 ottobre 202 - facebook.com Vai su Facebook
Siav S.p.A. Società Benefit (SIAV), leader nell’Enterprise Content Management e quotata su Euronext Growth Milan (EGM), ha completato con successo un'operazione di finanziamento cruciale per la sua strategia di crescita. Banca Valsabbina S.C.p.A. ha s... - X Vai su X
Siemens Energy crolla a Francoforte per le difficoltà nel settore dell'eolico - La società tedesca dell'energia, ha annunciato oggi che gli ordini e i ricavi di ... Scrive ilsole24ore.com
Campania controvento, leader nel settore eolico: da sola vale più del Nord - Nel X libro dell'Odissea Eolo è definito il Re dei venti e in un famoso passaggio del poema che molti ricorderanno Egli a riprova dei propri poteri, prepara un otre che racchiude tutti i venti ad ... Secondo ilmattino.it