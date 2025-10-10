La sinistra urlatrice loda la tregua ma non chi l’ha resa possibile | Trump

Laverita.info | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi da mesi incolpa il governo di complicità verso un «genocidio» ( Conte l’ha ribadito ancora ieri) non può che plaudire all’intesa. Ma tutti fanno lo slalom per non citare il tycoon. E Bonelli: «Barghouti come Mandela». 🔗 Leggi su Laverita.info

