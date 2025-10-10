La Silent Disco sbarca a Monza

Tre ore e mezza di musica sfrenata nel cuore di Monza. E senza disturbare nessuno. Dopo i successi del 23 e 30 agosto scorsi al Parco di Villa Tittoni a Desio e alla Cascina Costa Alta della vicina Biassono, sabato 18 ottobre la Silent Disco sbarca a Monza nella centralissima Largo IV Novembre. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

