La signora Elena morta a Bologna | ustioni su tutto il corpo ma i vestiti erano intatti Badante indagata

La 85enne Elena Panettere è deceduta al Maggiore di Bologna dopo cinque giorni di agonia per gravi ustioni riportate in casa. La badante, presente al momento dell'incidente, è indagata per abbandono di persona incapace. Ci sono infatti dubbi sui ritardi nei soccorsi e sulla dinamica dell'accaduto.