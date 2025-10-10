La signora Elena morta a Bologna | ustioni su tutto il corpo ma i vestiti erano intatti Badante indagata

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 85enne Elena Panettere è deceduta al Maggiore di Bologna dopo cinque giorni di agonia per gravi ustioni riportate in casa. La badante, presente al momento dell’incidente, è indagata per abbandono di persona incapace. Ci sono infatti dubbi sui ritardi nei soccorsi e sulla dinamica dell’accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

