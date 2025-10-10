La scuola non è un cantiere I genitori delle scuole Gentilino e Tabacchi in protesta
Milano, 10 ottobre 2025 – “La scuola non è un cantiere”. È lo slogan scelto dai genitori del Comitato SOS Gentilino-Tabacchi per puntare i riflettori sulla situazione delle scuole Gentilino (primaria) e Tabacchi (secondaria di primo grado), dell’Istituto Thouar Gonzaga in zona San Gottardo e chiedere interventi. E che è stato gridato anche questa mattina, durante la mobilitazione in bicicletta “Massa Marmocchi Special”, partita da corso Manusardi. “Da anni la nostra scuola vive tra ponteggi, spazi chiusi e lavori infiniti. Il cortile è inagibile, 13 aule sono inutilizzabili e perfino la mensa è stata trasformata in classe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
