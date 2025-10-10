La scuola non è un cantiere I genitori della Gentilino e della Tabacchi in protesta

Ilgiorno.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, mamme e papà denunciano criticità: “Aree inagibili, infiltrazioni e rifiuti”. Questa mattina “Massa Marmocchi“ in bicicletta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

scuola 232 cantiere genitori“La scuola non &#232; un cantiere”. I genitori delle scuole Gentilino e Tabacchi in protesta - Milano, mamme e papà denunciano criticità: “Aree inagibili, infiltrazioni e rifiuti”. Si legge su msn.com

scuola 232 cantiere genitoriMilano, la scuola primaria Gentilino ostaggio di cantieri e danni: «Infiltrazioni d'acqua, crolli e ora anche l'impresa fallita». I genitori scendono in piazza - Oggi la protesta in bicicletta, con replica giovedì: «I nostri figli ostaggio di lavori incompiuti». Segnala milano.corriere.it

