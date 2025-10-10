La scuola al centro del confronto con Oliviero e Fortini

La scuola come centro vitale del territorio e motore di crescita civile, culturale e sociale. Sarà questo il tema al centro dell’incontro “Scuole e Territorio”, in programma giovedì 16 ottobre 2025, alle 17.30, presso l’Hotel Europa di Caserta. All’iniziativa parteciperanno il Presidente del. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: scuola - centro

A scuola di legalità. La violenza di genere al centro dell’incontro fra polizia e studenti

La scuola non diventi un centro benessere

Latina, i Vigili del Fuoco aprono le porte ai giovani dei Campi Scuola: formazione, sicurezza e curiosità al centro degli incontri

Dalla scuola interna al laboratorio che sembra un centro di ricerca - facebook.com Vai su Facebook

Scuole e territorio, a Caserta incontro pubblico con Oliviero e Fortini - La scuola come centro vitale del territorio e motore di crescita civile, culturale e sociale: sarà il filo conduttore di “Scuole e Territorio”, ... Scrive pupia.tv

Scuole e Territorio, a Caserta l’incontro con Gennaro Oliviero e Lucia Fortini - Scopri tutti i dettagli riguardo Scuole e Territorio, a Caserta l’incontro con Gennaro Oliviero e Lucia Fortini . Come scrive casertaweb.com