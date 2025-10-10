La Scozia non sa mai quando sarà battuta

2025-10-10 08:47:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’allenatore della Scozia Steve Clarke ha elogiato il carattere della sua squadra dopo la straordinaria vittoria per 3-1 sulla Grecia all’Hampden Park. La Scozia avrebbe dovuto essere sotto di tre o quattro gol dopo una prestazione deludente nel primo tempo. Ma i gol di Ryan Christie, Lewis Ferguson e del subentrato Lyndon Dykes hanno ribaltato la situazione e hanno portato la Scozia a sette punti in tre partite del Gruppo C, dietro la capolista Danimarca per differenza reti, in vista della visita della Bielorussia di domenica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com