La scoperta choc dopo il matrimonio arriva la polizia e lo sposo sparisce nel nulla
Nozze choc, lo sposo sparisce qualche giorno dopo il matrimonio. È successo a Verdello (Bergamo), dove un matrimonio civile in municipio si è trasformato in un caso di cronaca. Il giorno delle nozze, lo sposo – arrivato in ritardo – ha lasciato l’auto in divieto di sosta davanti all’ingresso del Comune. Invitato a spostarla, si è lamentato per la segnalazione, ma ha poi raggiunto la sposa e la cerimonia si è svolta regolarmente. Nessuno poteva immaginare che quella sosta vietata sarebbe stata solo l’inizio di una vicenda ben più complicata. Dopo qualche giorno, infatti, la stessa auto è stata segnalata da un lettore targhe in uso a una pattuglia della polizia locale durante un controllo di routine. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
