La scelta intelligente di Errani Paolini | il forfait a Wuhan non ha conseguenze per la classifica WTA Race di doppio

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno dato forfait nel torneo di doppio di Wuhan, e se da una parte la scelta non avrà effetti per la Race WTA, dall’altro le azzurre hanno in qualche modo rinunciato alla lotta per il numero 1 del mondo nel ranking, a cui avrebbero potuto ambire alle Finals, e che ora è molto più difficile da raggiungere. Troppo importante la corsa nella Race WTA di Paolini, che occupa l’ottava posizione, l’ultima utile per l’accesso alle Finals di fine stagione, ed è in piena lotta con la kazaka Elena Rybakina, eliminata stamane. In doppio, invece, Errani e Paolini sono al numero 1 nella Race e già qualificate all’ultimo torneo del 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

