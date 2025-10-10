La scelta intelligente di Errani Paolini | il forfait a Wuhan non ha conseguenze per la classifica WTA Race di doppio
Sara Errani e Jasmine Paolini hanno dato forfait nel torneo di doppio di Wuhan, e se da una parte la scelta non avrà effetti per la Race WTA, dall’altro le azzurre hanno in qualche modo rinunciato alla lotta per il numero 1 del mondo nel ranking, a cui avrebbero potuto ambire alle Finals, e che ora è molto più difficile da raggiungere. Troppo importante la corsa nella Race WTA di Paolini, che occupa l’ottava posizione, l’ultima utile per l’accesso alle Finals di fine stagione, ed è in piena lotta con la kazaka Elena Rybakina, eliminata stamane. In doppio, invece, Errani e Paolini sono al numero 1 nella Race e già qualificate all’ultimo torneo del 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it
Errani-Paolini inarrestabili: vincono a Pechino, ora sono prime nella Race - Un trionfo che consente a Sara Errani e Jasmine Paolini di salire al primo posto nella classifica race – che tiene conto solo dei risultati ottenuti nel 2025 – con quasi mille punti di vantaggio sulle ... ilfattoquotidiano.it scrive
Sara Errani e Jasmine Paolini, che siparietti in conferenza: "Ora che me lo hai detto..." - La nazionale femminile di tennis si appresta al debutto da detentrice del titolo nelle Billie Jean King Cup Finals di Shenzhen, in Cina. Segnala corrieredellosport.it