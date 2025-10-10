A conti fatti, la storia recente della Curva Nord dell’Inter si porta in tasca due omicidi. O forse tre se si va alla notte di Santo Stefano del 2018, quando durante gli scontri prima di Inter-Napoli muore travolto da una macchina l’ultras nerazzurro Daniele Dede Belardinelli. Ma in realtà la macabra contabilità sarebbe dovuta arrivare a cinque, perché nei piani di Marco Ferdico dopo Vittorio Boiocchi doveva morire anche l’ex amico Andrea Beretta e molto probabilmente il suo killer. A sparare al Berro doveva essere Daniel D’Alessandro, il Bellebuono ormai uomo chiave di questo romanzo criminale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La scelta del killer, il luogo dell'omicidio, il ritrovamento dell'auto: così il capo ultras ha organizzato l'assassinio del suo socio-rivale