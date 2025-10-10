La Sba cerca il primo successo in campionato | al Palasport Estra arriva Cecina
Domenica 12 ottobre alle 18 al Palasport Estra si scende in campo per il 3° turno di campionato. La BM Scuola Basket Arezzo, fresca dell'accordo con il nuovo main sponsor, ospita la Verodol Cecina. Arbitri dell'incontro i signori Zanzarella di Rapolano Terme (SI) e Puliga di Perugia.Dopo le due. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
In questa notizia si parla di: cerca - primo
Neymar segna il primo gol nella massima volo del Brasile per 12 anni … e cerca di Nutmeg Rival Manager
La tennista canadese cerca un primo appuntamento tra i suoi follower. Ma attenzione: prima serve l’ok di papà Jorge
Mondiali di nuoto, le finali in diretta: Ceccon e Martinenghi a caccia di medaglie, l’Italia cerca il primo oro
Poste Italiane cerca diplomati e laureati per il settore logistico. ? Nel primo commento il link con tutte le info. - facebook.com Vai su Facebook
Primo successo stagionale del Cagliari, Parma battuto 2-0 - 0 il Parma nel match della Unipol Domus, valida per la terza giornata del campionato, e centra i primi ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive