La salute mentale è la base del nostro equilibrio tanto quanto quella fisica Non va curata solo nei momenti di crisi ma ogni giorno

Iodonna.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A vere una buona salute mentale non significa solo evitare ansia o stress: vuol dire sentirsi in equilibrio, lucidi, presenti. Come il corpo, anche la mente ha bisogno di allenamento, cura e costanza. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre, ecco sette abitudini suggerite dal National Health Service britannico che possono contribuire a fare la differenza. 1. Cambiare prospettiva Pensieri, emozioni e comportamenti sono strettamente connessi. Imparare a riconoscere i pensieri negativi e riformularli in modo più costruttivo è un primo passo per alleggerire la mente e ritrovare calma interiore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

la salute mentale 232 la base del nostro equilibrio tanto quanto quella fisica non va curata solo nei momenti di crisi ma ogni giorno

© Iodonna.it - La salute mentale è la base del nostro equilibrio, tanto quanto quella fisica. Non va curata solo nei momenti di crisi, ma ogni giorno

In questa notizia si parla di: salute - mentale

Salute mentale, accordo tra Ordine psicologi Lazio e Municipio I Roma

Salutequità: "Cresce richiesta aiuto ma solo 3% Fsn a politiche salute mentale"

Salutequità: "Cresce richiesta aiuto ma solo 3% Fsn a politiche salute mentale"

salute mentale 232 basePiano nazionale per la salute mentale, psicologo di base nei Distretti e percorsi integrati per le dipendenze - 2030 rafforza la rete territoriale, aggiorna i dati sulle dipendenze e punta su interventi precoci e integrati in un’ottica di “One Mental Health” ... Da doctor33.it

salute mentale 232 baseSalute mentale, due milioni di italiani con problemi che non ricevono cure adeguate - Servirebbero due miliardi di euro in più, ma il nostro paese spende la metà di quanto indicato dall’Unione Europea. Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Salute Mentale 232 Base