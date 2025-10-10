La salute mentale è la base del nostro equilibrio tanto quanto quella fisica Non va curata solo nei momenti di crisi ma ogni giorno

A vere una buona salute mentale non significa solo evitare ansia o stress: vuol dire sentirsi in equilibrio, lucidi, presenti. Come il corpo, anche la mente ha bisogno di allenamento, cura e costanza. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra il 10 ottobre, ecco sette abitudini suggerite dal National Health Service britannico che possono contribuire a fare la differenza. 1. Cambiare prospettiva Pensieri, emozioni e comportamenti sono strettamente connessi. Imparare a riconoscere i pensieri negativi e riformularli in modo più costruttivo è un primo passo per alleggerire la mente e ritrovare calma interiore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

