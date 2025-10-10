La salma di don Adelelmo Federici riposerà nel Duomo di Fermignano

Fermignano rende onore a monsignor Adelelmo Federici, storico parroco nel centro metaurense dal 1933 al 1971. La comunità parrocchiale di Santa Veneranda di Fermignano annuncia la traslazione del corpo del sacerdote dal cimitero di Fermignano al Duomo. Domani alle ore 16 dal cimitero di Fermignano partirà un corteo con autorità religiose, civili e militari e l’arcivescovo di Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado e Vescovo di Pesaro Monsignor Sandro Salvucci per raggiungere il Duomo di Santa Maria Madre della Chiesa dove il corpo sarà deposto. Monsignor Federici è una figura che ha segnato generazioni di fermignanesi ma anche la storia recente del paese, ha svolto opere caritative verso i poveri, gli ammalati, gli anziani soli ed è per questo ricordato con grande affetto dai tanti che lo hanno incrociato nel loro cammino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

