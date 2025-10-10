La Salernitana è pronta per Monopoli | Raffaele prepara le novità

Le fasce per crossare ma anche per curare, nel senso di proteggersi. La Salernitana a trazione (largamente) anteriore, quella dei due centravanti più Ferraris, ha convinto solo quando ha sfondato nei venti metri. Alle sue spalle, però, contro la Cavese, ha spesso spalancato praterie. Ecco perché. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

