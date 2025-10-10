La Russia attacca Kiev resta al buio

La guerra in Ucraina è ormai entrata con prepotenza in una nuova "fase fredda", affacciandosi al suo quarto inverno di combattimenti. Il conflitto si sparpaglia, distribuendosi dalle trincee alle grandi città. Gli attacchi provengono dal cielo; contro palazzi, ponti, infrastrutture sia energetiche che idriche. Freddo e buio avvolgono le nuove macerie, aumentando il peso della distruzione. Kiev è la capitale che, dal febbraio 2022, non ha mai vissuto intere stagioni lontana dalle bombe. E' lei di nuovo al centro di una nuova massiccia ondata di raid, contabilizzata dal presidente Zelensky in persona, che parla di 450 droni e 30 feriti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - La Russia attacca, Kiev resta al buio

In questa notizia si parla di: russia - attacca

Ucraina, Russia attacca ancora: droni e raid su Zaporizhzhia e Kharkiv

Paramonov attacca l’Italia. Così la Russia prova (ancora) a logorare il fronte euro-atlantico

"Necrofili, nazisti, euroimbecilli". La Russia attacca (ancora) l'Ue

Nel discorso al Palazzo di Vetro demolisce l’Onu e l’Europa: «All’inferno con green deal e migranti». Rivendica di aver chiuso «7 guerre» e attacca la Russia - facebook.com Vai su Facebook

Trump lo statista attacca la Russia e Hamas. Ma la vera preda è l’Onu Di @PicassoAntonio - X Vai su X

Guerra Ucraina, Zelensky: “Da Russia oltre 450 droni e 30 missili”. Black-out a Kiev. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina, Zelensky: “Da Russia oltre 450 droni e 30 missili”. Segnala tg24.sky.it

Guerra Ucraina, massiccio attacco russo nella notte su Kiev e rete energia. Blackout nella capitale e droni su diverse Regioni - Un «massiccio attacco» russo ha colpito nella notte Kiev e altre regioni dell'Ucraina, danneggiando la rete energetica. ilmattino.it scrive