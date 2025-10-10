La rivoluzione di Civesio Da quartiere-dormitorio a frazione di 1.500 abitanti | Sono cresciuti i servizi

Da quartiere-dormitorio con 800 residenti a una realtà con 1.500 abitanti, "dove i servizi sono cresciuti anche grazie al contributo del Comitato di zona ". È questa la fotografia di Civesio - frazione decentrata di San Giuliano al di là della via Emilia - scattata da Bernardo Torre, fondatore e infaticabile attivista del Comitato di quartiere, premiato con la benemerenza del Comune "per il suo lodevole impegno civico" che lo ha visto, "con grande determinazione, farsi portavoce delle esigenze e dei bisogni dei suoi concittadini". Di origini salernitane, approdato a Milano negli anni Settanta sull’onda di un lavoro come soprintendente della Polizia stradale, al suo arrivo a Civesio Torre si è subito rimboccato le maniche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

