La ’Rimini proibita’ di Pesaresi ha già sedotto migliaia di visitatori

Che fosse destinata a diventare uno degli eventi dell’autunno riminese, lo si era capito dal giorno dell’inaugurazione. Il 13 settembre centinaia di persone erano accorse al vernissage di Rimini proibita, la mostra sulla Rimini degli anni ’80 negli scatti inediti di Marco Pesaresi, il fotoreporter riminese venuto a mancare nel 2001. È bastato il passaparola per portare in poche settimane già 3.400 visitatori ad ammirare la mostra fotografica, allestita nelle sale dei Palazzi dell’Arte. Merito delle immagini potenti di Pesaresi, capaci di restituire volti, storie e atmosfere di una Rimini scandalosa, trasgressiva, ammiccante, ma piena di energia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La ’Rimini proibita’ di Pesaresi ha già sedotto migliaia di visitatori

La "Rimini Proibita" del fotografo Marco Pesaresi "si mette in mostra" nell'autunno della città

La mostra "Rimini Proibita" conquista i visitatori, oltre 3 mila presenze in meno di un mese

