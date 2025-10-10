La Ricetta della Felicità anticipazioni ultima puntata del 16 ottobre | Giacomo svela il legame tra Enrico e Marina di Romagna

Giovedì 16 ottobre 2025 va in onda su Rai 1 l’ultima serata di La Ricetta della Felicità con gli episodi 7 e 8. La storia corre verso la rivelazione più attesa: Giacomo sembra finalmente ricomporre gli indizi sul passato di Enrico Rampini e su ciò che lo collega a Marina di Romagna, mentre alla Rotonda tutti sono alle prese con una festa di compleanno a rischio e sentimenti in bilico. Indice. La Ricetta della Felicità anticipazioni ultima puntata Episodio 7: tra esami, compleanni e nuove piste. Episodio 8: la festa in bilico e la svolta finale.. Cast, regia e ambientazione. Dove vedere l’ultima puntata e le repliche. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

