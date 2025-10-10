L a regina dei social Martha Stewart, a 84 anni stupisce ancora una volta i suoi fan rivelando un look da vera bomba di Hollywood. Grazie a mirati tocchi d’autore, l’abituale taglio medio che la contraddistingue evolve in un inedito hairstyle – da lavoro – immediatamente acclamato come il suo più glamour in assoluto. Martha Stewart, 83 anni e non sentirli: il segreto di bellezza è green X Martha Stewart si trasforma a 84 anni. La trasformazione è stata orchestrata dal suo dream team di bellezza. Il celebre parrucchiere Chris Appleton (autore del recentissimo e virale Paris pixie di Kim Kardashian) e la make-up artist Daisy Toye. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La queen dei social 84enne insegna: ogni tanto, un make-over totale per sentirsi come una vera stella di Hollywood, ci sta!