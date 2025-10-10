È stato assegnato in queste ore il Premio Nobel per la pace 2025 che va a Maria Corina Machado, “una coraggiosa e impegnata paladina della pace, una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un’oscurità crescente, così il comitato del Nobel leggendo la motivazione dell’assegnazione del premio. Sulla Gazzetta dello Sport Luigi Garlando lancia una provocazione o forse un invito, perché non istituire anche un Nobel per lo Sport? “Sarebbe così assurdo aggiungere un Nobel per lo Sport che è cultura, linguaggio e ha assunto un ruolo sociale sempre più importante? Lo sport non è il parco giochi della società, è la società. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La proposta della Gazzetta: perché non istituire il Nobel per lo Sport? E propone Sinner